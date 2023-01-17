«Родился в рубашке»: в Крыму у мчавшегося грузовика отлетело колесо

Отлетевшее колесо едва не протаранило встречную легковушку. Фото: кадря видео Александр Александрович/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Путешествие по Крыму – это не только прекрасные виды, но и не всегда приятные приключения.

В соцсети появилось видео, где в самом начале записи автолюбитель спокойно едет по дороге, слушая радиопередачу об выживании отдельных людей после апокалипсиса, но в какой-то момент, как говорится вечер перестает быть томным. Вдруг из-под проезжающего встречного грузовика на дорогу «выскакивает» колесо, которое с бешеной скоростью несется на автомобиль радиослушателей. Водитель успевает увернуться от «прилета».

- А это что?! Колесо откуда? – довольно спокойно вопрошает женский голос.

Пользователи соцсети живо прокомментировали инцидент: «Отличная реакция!»; «Выжил в эти непростые времена». Радио (с)»; «В рубашке родился»; «Зачем колесу сигналил-то?!»; «Водитель-молодец, справился с ситуацией на все 100 %! Избавил себя от непредсказуемых последствий!»; «Хорошо, что в лоб не прилетело! Считай повезло».

Кстати, в Севастополе нервы и реакцию автолюбителей протестировала шустрая лиса.

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