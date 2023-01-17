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НовостиПроисшествия17 января 2023 7:48

В полиции опровергли информацию о ДТП с участием пяти авто в Севастополе 16 января

Как оказалось, произошли две аварии, в одной из которых пострадали два человека
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя/Vk

Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя/Vk

В УМВД Севастополя опровергли информацию о массовом ДТП с участием пяти автомобилей, которое якобы произошло на автодороге «Севастополь-Ялта» 16 января.

- На указанном участке автодороги произошло два различных дорожных происшествия: одно с участием двух легковых автомобилей, в котором никто не пострадал, и водители самостоятельно оформили ДТП, в также второе - с участием трех автомобилей, в котором пострадали два участника, - приводит пресс-служба УМВД Севастополя слова подполковника полиции Любови Волковой.

Поясняется, что ранее представители городской организации в сфере гражданской защиты города Севастополя ошибочно посчитали два произошедших дорожных происшествия как одно.

Напомним, в Севастополе на площади Восставших в ДТП пострадал пешеход 17 января. Мужчина переходил проезжую часть не по «зебре».

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