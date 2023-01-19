Стартовала продажа билетов на поезд Москва - Симферополь с 13 марта по 25 мая

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»
19 января стартовала продажа билетов на поезд № 166 Москва - Симферополь с 13 марта по 25 мая, сообщили в пресс-службе компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
- Открыта продажа билетов на поезд № 166 Москва – Симферополь с 13 марта по 25 мая, кроме дат: 17-20, 24, 25 и 31 марта, 1, 7, 8, 14-16, 20-22, 28-30 апреля, 1, 5-8, 12-13, 19-20 мая, - сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее продажи билетов на поезда в Крым и обратно на некоторые числа были временно приостановлены в связи с запланированными ремонтными работами на железной дороге.
Подробно ознакомиться со списком ж/д маршрутов, на которые закрыта продажа билетов, можно в официальном Tg-канале компании.
Напомним, 20 января на время проведения ремонтных работ будет вновь приостановлено движение по Крымскому мосту. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут, учитывая данную информацию.
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