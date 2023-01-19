В Соборной мечети Крыма завершены основные строительно-монтажные работы

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Основные строительно-монтажные работы в Соборной мечети Крыма завершены, подрядные организации подготавливают необходимую документацию для прохождения госэкспертизы. Об этом говорится в посвященном строительству мечети телеграм-канале.

– Вместе с подрядными организациями мы собираем всю проектную документацию и готовим ее к подаче в Главгосэкспертизу России. Параллельно продолжается благоустройство территории мечети и другие работы на объекте, – сообщил главный инженер генподрядной организации ООО «СпецСтройКрым» Сергей Литвиненко.

Напомним, Соборная мечеть в Симферополе строится уже несколько лет. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Весной текущего года стало известно, что строительство Соборной мечети тормозят санкции - для продолжения работ требовались материалы, которые завозятся из-за границы. В декабре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что готовность Соборной мечети Крыма превысила 85%.

По поручению президента РФ Владимира Путина содействие в завершении строительства оказывают правительства России и Крыма. Предполагается, что храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.

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