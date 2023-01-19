СК: водитель BMW, сбивший детей в Керчи, был пьян

Фото: МВД России по РК

Водитель, который сбил двух детей в Керчи и скрылся с места аварии, был пьян. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

– Мужчина был лишен права управления транспортными средствами, однако вновь сел за руль, причем - в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла вечером 18 января. Водитель BMW 740 - ранее судимый 41-летний предприниматель - не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и сбил двоих мальчиков семи и восьми лет, после чего скрылся с места аварии. Детей доставили в больницу, один из мальчиков находится в тяжелом состоянии. Мужчину быстро задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 264 УК РФ, расследование дела находится на контроле региональной прокуратуры и Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю. Свою вину мужчина признал.

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