Константинов: в Крыму национализируют принадлежащий Яценюку кинотеатр «Сатурн IMAX»

Фото: crimea.gov.ru

В Крыму национализируют ялтинский кинотеатр «Сатурн IMAX», принадлежащий бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио «Спутник в Крыму».

– IMAX – это Яценюк. Это не секрет, мы это знали давно. Сколько бы они ни прятались за разных резидентов, для нас все понятно. Принято решение о национализации, будет введена временная администрация, – сказал спикер крымского парламента.

Напомним, в конце октября глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал национализацию ряда предприятий, собственники которых связаны с киевским режимом и активно противодействуют проведению СВО, в их числе ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив». Список объектов постепенно расширяется - так, в декабре в него внесли имущество ООО «Мегастрой». Сообщалось также, что в собственность республики может перейти недвижимость президента Украины Владимира Зеленского.

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