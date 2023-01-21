Паромы через Керченский пролив на 21 января выполнили 1 656 рейсов

Керченская паромная переправа возобновила свою работу из-за ЧП на Крымском мосту Фото: Виктор Гусейнов/архив КП

Министерство транспорта России подвело итоги работы Керченской морской паромной переправы с ночи 9 октября 2022 по 21 января 2023.

- Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 68 674 пассажира, 51 364 единицы автотранспорта и 5 833 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 656 рейсов, - сообщили в ведомстве.

Также отмечено, что в настоящее время паромы, которые соединяют берега Крымского полуострова и Краснодарского края, работают в штатном режиме, поскольку действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

Паромы же метеозависимый водный транспорт, поэтому их ставят на прикол, когда на море большие волны, из-за чего возникают некие трудности в логистике. Ситуация изменится, как только Крымский мост полностью восстановят после инцидента, произошедшего 8 октября 2022.

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