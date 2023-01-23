На месте ДТП в Керчи, где пьяный водитель сбил детей, намерены сделать пешеходный переход

Фото: Святослав Брусаков/Tg

В Керчи в районе сквера Солнечный, где пьяный водитель сбил детей, в скором времени может появиться пешеходный переход.

- Поступило предложение обустроить на этом участке дороги пешеходный переход, и еще один нанести на обратной стороне по улице Войкова. Подумаем, как улучшить в этом месте уличное освещение, - цитирует КИА главу местной администрации Святослава Брусакова.

Также, по его словам, будет рассмотрена возможность установки со стороны улицы 1-й Пятилетки искусственной неровности.

Напомним, на прошлой неделе на этом месте пьяный водитель за рулем MW сбил двух детей, после чего скрылся с места ДТП. Оба ребенка были госпитализированы, один из них находился в тяжелом состоянии

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