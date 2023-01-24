За прошедшие сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2» и «Мария» перевезли в Крым 244 автомобиля и около 290 пассажиров Фото: Евгения ГУСЕВА

В очереди на Керченскую переправу со стороны материка ожидают 34 машины, сообщается в официальном Tg-канале Оперштаба Краснодарского края.

- 24 января в очереди находятся 34 транспортных средства. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие 24 часа паромами, работающими на линии, в Крым было перевезено 244 автомобиля и около 290 пассажиров. Напомним, что с начала работы переправы 9 октября паромами через пролив было перевезено почти 80 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту перекроют 26 января на ремонт. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки.

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