Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону

Средства на подготовку канала к поливному сезону выделены из федерального бюджета. Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк рассказал о ходе подготовки Северо-Крымского канала к поливному сезону 2023 года.

– На сегодня выполнены работы по очистке межхозяйственных трубопроводов от наносов, ила; ремонту бетонной облицовки Северо-Крымского канала возле перегораживающего сооружения; очистке прилегающей территории каналов от древесно-кустарниковой растительности вручную, – написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

На отдельных участках выполнена каменная наброска, в дальнейшем их забетонируют. Это необходимо для предотвращения фильтрации канала.

Напомним, средства на подготовку канала к поливному сезону выделены из федерального бюджета.

Ранее КП-Крым писала, что систему Северо-Крымского канала ждет ремонт. На работы выделено 420 миллионов рублей из бюджета Республики Крым.

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