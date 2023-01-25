В Крыму учатся около 2,7 тыс. иностранных студентов

На сегодняшний день в Крыму обучается порядка 75 тысяч студентов Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сегодняшний день в Крыму проходят обучение около 2,7 тысяч иностранных студентов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– На сегодняшний день в республике обучается порядка 75 тысяч студентов, в их числе – около 2,7 тысяч иностранцев из более чем 50 стран, – написал Аксенов в поздравительном посте по случаю Дня российского студенчества.

Напомним, сегодня всех студентов и Татьян бесплатно пропускают в Никитский ботанический сад – необходимо лишь предъявить студенческий или паспорт соответственно.

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