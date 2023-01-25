В Крыму студентов и Татьян бесплатно пропускают в Никитский сад 25 января

Морозник распускает бутоны в январе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Южном берегу Крыма в День российского студенчества проходит праздничная акция.

Зимой на ЮБК цветут розы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- 25 января 2023 года, вход во все парки Сада - Арборетум, парки «Монтедор» и Приморский будет бесплатным для всех женщин с именем Татьяна, а также для всех студентов очных отделений высших и средне-специальных учебных заведений, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Хоть и зима на дворе, но в Саду можно отлично отдохнуть – побродить по дорожкам, полюбоваться цветущими растениями - айвой японской, розами, подснежниками.

В этом году зима на редкость теплая, поэтому в середине января на Крымском полуострове растут грибы. которые в народе называют мышатами, спеют и плоды земляничного дерева.

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