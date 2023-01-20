На Южном берегу Крыма расцвела айва японская в январе 2023

Пчелы собирают нектар в январе. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В Крыму распустились красивые ярко-розовые бутоны на декоративном кустарнике – айве японской.

На айве японской есть и плоды, и цветы. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Что еще радует зимним цветением в Никитском саду?! Это хеномелес или айва японская. Самое удивительное, что на кустик с осени еще и приберег желтенький плод, который очень кислый плод, но зато полезный, - такой пост сопровождает фото в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

Кустарник очень эффектно выглядит. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Торопится красотка, ведь айва японская зацветает позже груш и яблонь, цветет долго, 3-4 недели с апреля по май.

Здесь в Саду проходит январский Розовый бал - вовсю цветут розы. Есть чем похвалиться и Ботаническому саду в Симферополе, где можно полюбоваться нежными белыми колокольчиками - подснежники распустились!

Радостно и любителям тихой охоты, потому что там где растут сосны можно найти мышат, так называют рядовку землистую крымчане.

Растения понять можно, ведь в Крыму аномальное тепло, вместо крещенских морозов, на улице крещенское тепло. Столбик термометра планомерно тянется в отметке в плюс 20 градусов.

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