В Севастополе высокий уровень террористической опасности продлили до 10 февраля

На территории ряда городских округов и районов Республики Крым также действует «желтый» уровень опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Желтый» уровень террористической опасности в городе федерального значения Севастополе продлили еще на две недели, сообщает пресс-служба правительства города.

– Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 26 января сроком на 15 суток до 18:00 10 февраля 2023 года, – говорится в сообщении.

Напомним, в городе федерального значения Севастополе высокий уровень террористической опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. На территории ряда городских округов и районов Республики Крым также действует «желтый» уровень опасности, который неоднократно продлевался, в последний раз - до 5 февраля. Кроме того, в Крыму и Севастополе продолжает действовать «средний уровень реагирования».

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