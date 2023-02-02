В Бахчисарайском парке миниатюр в День сурка родилась альпака

Малышка с мамой сейчас в отдельном вольере - животным нужно набраться сил Фото: Ирина ГЕРЦ

Наступивший 2023 год богат на события для бахчисарайского зоопарка. Прямо в новогоднюю ночь на свет появилась альпака, которой дали символичное имя - Надежда.

А сегодня, 2 февраля, в Бахчисарайском парке миниатюр произошло сразу два радостных события: проснулись сурки (которых, на минуточку, аж шесть штук) и родилась еще одна малышка-альпака. Как «КП-Крым» рассказал смотритель зоопарка Энвер Сулейманов, как назвать новорожденную пока еще не решили.

- Мы в раздумьях. По весне вообще очень много животных у нас рождается, недавно вот появились козы, сейчас альпака, - говорит Энвер Сулейманов.

"Встать на ноги" альпаки могут уже через пару часов после рождения Фото: Ирина ГЕРЦ

Первое время новорожденная малышка проведет с мамой в отдельном закрытом вольере - обеим альпакам нужно набраться сил. За самочувствием животных наблюдают сотрудники Бахчисарайского парка миниатюр.

Смотритель зоопарка уточняет - беременность у этих животных длится почти год, поэтому каждое такое событие - настоящая радость для сотрудников. А совсем скоро пополнение ожидается в другой семье альпак.