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2 февраля 2023 15:28

В Бахчисарайском парке миниатюр в День сурка родилась альпака

Имя малышке еще не придумали
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Малышка с мамой сейчас в отдельном вольере - животным нужно набраться сил

Малышка с мамой сейчас в отдельном вольере - животным нужно набраться сил

Фото: Ирина ГЕРЦ

Наступивший 2023 год богат на события для бахчисарайского зоопарка. Прямо в новогоднюю ночь на свет появилась альпака, которой дали символичное имя - Надежда.

А сегодня, 2 февраля, в Бахчисарайском парке миниатюр произошло сразу два радостных события: проснулись сурки (которых, на минуточку, аж шесть штук) и родилась еще одна малышка-альпака. Как «КП-Крым» рассказал смотритель зоопарка Энвер Сулейманов, как назвать новорожденную пока еще не решили.

- Мы в раздумьях. По весне вообще очень много животных у нас рождается, недавно вот появились козы, сейчас альпака, - говорит Энвер Сулейманов.

"Встать на ноги" альпаки могут уже через пару часов после рождения

"Встать на ноги" альпаки могут уже через пару часов после рождения

Фото: Ирина ГЕРЦ

Первое время новорожденная малышка проведет с мамой в отдельном закрытом вольере - обеим альпакам нужно набраться сил. За самочувствием животных наблюдают сотрудники Бахчисарайского парка миниатюр.

Смотритель зоопарка уточняет - беременность у этих животных длится почти год, поэтому каждое такое событие - настоящая радость для сотрудников. А совсем скоро пополнение ожидается в другой семье альпак.

За малышкой ухаживают сотрудники зоопарка

За малышкой ухаживают сотрудники зоопарка

Фото: Ирина ГЕРЦ