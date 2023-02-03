Фото: Сергей Аксенов/Tg

500 национализированных объектов в Крыму продадут на аукционе.

- Все объекты будут проданы с торгов. Ни в каких других формах оставлять не будем, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире «Россия 24».

Аксенов добавил, что вырученные средства будут направлены на задачи СВО.

Ранее сообщалось, что список украинских объектов, попавших под национализацию в Крыму, увеличился до 500. Объекты относятся к различным предприятиям и банкам, туристской и спортивной инфраструктуре.

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