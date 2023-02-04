Красавцы олени скачут по заснеженным лесам Севастополя – видео

Леса Севастополя в феврале 2023. Фото: Севприроднадзор/VK

Зима принарядила Крымский полуостров в белое. Правда снежный покров не очень долговечный и довольно быстро превращается в талую воду и слякоть.

Но все живущие на полуострове стараются в полной мере насладиться зимними пейзажами. Снегом восхищаются и люди, и звери.

- Наши подопечные радуются первому снегу в севастопольских лесах южного берега, - видео под таким названием появилось в Telegram-канале Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Пользователи соцсети живо прокомментировали видео: «Лесные красавцы олени!»; «Животные просто испугались снега, вот и несутся сломя голову неведомо куда»; «Грациозные и быстрые! Главное, чтобы браконьеры не добрались до этой красы».

Кстати, в Севастополе фотоловушки зафиксировали присутствие «лесного дьявола».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50