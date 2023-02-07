Фото: rk.gov.ru

Глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак написал заявление об отставке. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Глава администрации Сакского района Владимир Федорович Сабивчак написал заявление об увольнении по собственному желанию, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Сабивчак был назначен главой администрации Сакского района в августе 2021 года. Предыдущий руководитель муниципалитета Михаил Слободяник ушел с должности после критики со стороны Сергея Аксенова, связанной в том числе с изменениями в генплане района.

С 1995 по 2001 год Владимир Сабивчак был коммерческим директором Евпаторийского завода стройматериалов. Следующие пять лет занимал пост заместителя гендиректора «Крымгеологии». В 2014 году вернулся на Евпаторийский завод стройматериалов в должности гендиректора.

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