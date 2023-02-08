Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 5:17

Появились красивые фото заснеженного Симферополя в феврале 2023

Столица Крыма примерила зимний наряд
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе снежно и холодно. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Симферополе снежно и холодно. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Аномальное тепло покинуло Крымский полуостров, пришли вполне адекватные зимние морозы.

Алеют ягоды пираканты. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Алеют ягоды пираканты. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Симферополе на Новый год и Крещение можно было насладиться запахом цветущего жасмина, в первой декаде февраля цветочный аромат сменил свежий морозный воздух.

Сквер Республики. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Сквер Республики. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Уютный сквер Республики прекрасен в любую погоду, - так называется фотосет в паблике «Парки столицы (г. Симферополь)».

Автор снимков фотохудожник Галина Фомина тонко передала всю прелесть зимы в столице региона.

Лебеди в Гагаринском парке. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Лебеди в Гагаринском парке. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Краса и гордость парка имени Юрия Гагарина - белоснежные лебеди, тоже попали в кадр. Птиц, как будто вылепил из снега искусный мастер. А может снежинки - это лебединый пух?!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50