Появились красивые фото заснеженного Симферополя в феврале 2023

В Симферополе снежно и холодно. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Аномальное тепло покинуло Крымский полуостров, пришли вполне адекватные зимние морозы.

Алеют ягоды пираканты. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Симферополе на Новый год и Крещение можно было насладиться запахом цветущего жасмина, в первой декаде февраля цветочный аромат сменил свежий морозный воздух.

Сквер Республики. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Уютный сквер Республики прекрасен в любую погоду, - так называется фотосет в паблике «Парки столицы (г. Симферополь)».

Автор снимков фотохудожник Галина Фомина тонко передала всю прелесть зимы в столице региона.

Лебеди в Гагаринском парке. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Краса и гордость парка имени Юрия Гагарина - белоснежные лебеди, тоже попали в кадр. Птиц, как будто вылепил из снега искусный мастер. А может снежинки - это лебединый пух?!

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