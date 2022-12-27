В Симферополе к Новому году расцвел жасмин

В Симферополе расцвел жасмин. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Новый год на пороге, а в Симферополе распустил бутоны куст жасмина.

Благоухающий куст растет возле тротуара. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нежным ароматом можно насладиться на улице Декабристов.

- Теплынь, вот растение и решило, что весна пришла, - не нужно быть ученым, чтобы объяснить необычное поведение жасмина.

В сентябре цвел каштан, а в декабре заблагоухал жасмин – полуостров любит удивлять. Но если для Южного берега Крыма цветы зимой – это вполне обыденное дело, то для более прохладного Симферополя не совсем.

Юкка цветет в декабре. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Жасмин не одинок, в столице Крыма компанию ему составляет садовая юкка, которая радует огромными цветоносами-стрелами.

Декабрьская роза. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На городских клумбах можно увидеть розы, которые выглядят немного усталыми, если сравнивать их с майским великолепием.

Маргаритки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

А вот маргаритки и примула свежи, как будто декабрь для них традиционное время цветения.

Примула. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Если верить прогнозам синоптиков, то самочувствию растений ничего не угрожает, потому что предновогодняя неделя в декабре 2022 года в Крыму будет дождливой, но теплой.

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