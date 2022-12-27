В Симферополе к Новому году расцвел жасмин

В Симферополе расцвел жасмин.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Новый год на пороге, а в Симферополе распустил бутоны куст жасмина.
Благоухающий куст растет возле тротуара.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Нежным ароматом можно насладиться на улице Декабристов.
- Теплынь, вот растение и решило, что весна пришла, - не нужно быть ученым, чтобы объяснить необычное поведение жасмина.
В сентябре цвел каштан, а в декабре заблагоухал жасмин – полуостров любит удивлять. Но если для Южного берега Крыма цветы зимой – это вполне обыденное дело, то для более прохладного Симферополя не совсем.
Юкка цветет в декабре.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Жасмин не одинок, в столице Крыма компанию ему составляет садовая юкка, которая радует огромными цветоносами-стрелами.
Декабрьская роза.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На городских клумбах можно увидеть розы, которые выглядят немного усталыми, если сравнивать их с майским великолепием.
Маргаритки.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
А вот маргаритки и примула свежи, как будто декабрь для них традиционное время цветения.
Примула.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Если верить прогнозам синоптиков, то самочувствию растений ничего не угрожает, потому что предновогодняя неделя в декабре 2022 года в Крыму будет дождливой, но теплой.
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