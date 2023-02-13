Рекорд потребления электрической мощности установили в Крыму

В Крыму зафиксирован новый исторический максимум потребления электрической мощности Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Крыму зафиксирован новый исторический максимум потребления электрической мощности. Об этом сообщается в телеграм-канале «Системного оператора» Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

– По оперативным данным АО СО ЕЭС, 10 февраля в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя в 10:00 при средневзвешенной температуре наружного воздуха -5 градусов достигнут новый исторический максимум потребления электрической мощности 1 663 МВт, – говорится в сообщении.

Отмечается, что новое значение на 40 мегаватт превысило аналогичный показатель, зафиксированный 26 января 2022 года при среднесуточной температуре наружного воздуха -5,4 градуса.

Напомним, утром 9 февраля из-за непогоды произошло аварийное отключение линии электропередач на подстанции Перово по Симферополем, в результате чего без света остались жители нескольких сел. Спустя пару часов электроснабжение восстановили. На ближайшие дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение - ожидаются сильный снег и ветер с порывами до 25 м/с.

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