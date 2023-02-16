Politico: в Госдепе США заявили о нежелании подталкивать Украину к попыткам занять Крым

США не стремятся подтолкнуть Киев к попыткам занять Крым, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

США не стремятся подтолкнуть Киев к попыткам занять Крым, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит издание Politico.

– Попытка со стороны Украины вновь занять Крым была бы красной линией для Владимира Путина, что могло бы привести к более масштабному ответу со стороны России, – сказал Блинкен во время онлайн-разговора с группой экспертов 15 февраля.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что над Севастополем и Крымом силами ПВО сбиты несколько беспилотников 16 февраля. Атака дронов на полуостров началась с ночи на четверг.

15 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ собираются начать наступление в Запорожской области с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Он подчеркнул, что «никакой легкой прогулки для украинских боевиков не будет»: в регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны.

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