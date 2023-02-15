Рогов: Киев намерен начать наступление в Запорожской области с целью перерезать сухопутный коридор в Крым

В Запорожской области возведено несколько линий эшелонированной обороны Фото: Александр КОЦ

ВСУ собираются начать наступление в Запорожской области с целью перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил РИА Новости 15 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

– Нашей армии известно о планах противника. Никакой легкой прогулки здесь для украинских боевиков не будет. В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва, – сказал Рогов.

Он добавил, что в настоящее время у ВСУ отсутствуют резервы для наступления. Сейчас продвижения воинских соединений в ту или другую сторону нет, продолжаются взаимные обстрелы.

Ранее сообщалось, что экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор не смог сдержать смех, узнав о призыве польского лидера Анджея Дуды помочь Зеленскому захватить Крым. Полковник предположил, что президент Польши «употребляет что-то галлюциногенное».

В начале февраля глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ, что строительство фортификационных укреплений на полуострове планируют завершить в апреле. О проведении в Крыму фортификационных работ стало известно в ноябре прошлого года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50