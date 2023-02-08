Экс-советник Пентагона Макгрегор не смог сдержать смех, узнав о призыве Дуды помочь Зеленскому захватить Крым

Макгрегор переспросил у ведущего, не ослышался ли он насчет амбиций польского лидера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор во время интервью для YouTube-канала Judging Freedom не смог сдержать смех, услышав о планах президента Польши Анджея Дуды помочь Киеву захватить Крым.

Макгрегор переспросил у ведущего, не ослышался ли он насчет амбиций польского лидера.

– Президент Польши хочет, чтобы американские войска вместе с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно. С его стороны это безумие даже говорить о таком, – отметил полковник. Он предположил, что Дуда «употребляет что-то галлюциногенное».

Ранее в среду первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на угрозу Крыму.

5 февраля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие в случае атаки на Крым. По его словам, ответ будет немедленным и крайне жестким, по Украине могут ударить «абсолютно любыми типами вооружений».

3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым надежно защищен от любых угроз.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50