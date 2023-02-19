Константинов: в Крыму национализировали порядка 700 объектов украинских олигархов и политиков

Фото: crimea.gov.ru

В Крыму национализировали уже порядка 700 объектов украинских политиков и олигархов, работа в этом направлении продолжается. Об этом рассказал РИА Новости председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

– За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое, – сказал Константинов.

Напомним, власти Крыма приняли решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, это имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.

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