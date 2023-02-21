В Керченском проливе действует штормовое предупреждение 21 февраля

21 февраля в Керченском проливе действует штормовое предупреждение, синоптики предупредили о 1,5-метровых волнах Фото: Виктор КЛЮШКИН

21 февраля в Керченском проливе действует штормовое предупреждение, синоптики предупредили о 1,5-метровых волнах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

– Согласно прогнозу Росгидромета, 21 февраля ветер юго-западный 13-18 м/сек, порывы до 23 м/сек, временами осадки в виде дождя с мокрым снегом, видимость хорошая, в осадках 2-4 км, волна 1,3 м-1,5 м, температура воздуха +8-10°С, температура воды в море +3-4°С, – говорится в сообщении.

Напомним, Керченская паромная переправа временно не работает.

Переправа стала вновь актуальна после теракта на Крымском мосту. По информации Минтранса РФ, с ночи 9 октября через пролив в обе стороны перевезли 88 899 пассажиров, 68 876 единиц автотранспорта и 7 718 железнодорожных вагонов.

Ранее в Крыму предложили разработать федеральную программу морских перевозок по Черному и Азовскому морям. По словам главы профильного комитета Валерия Коваленко, сухопутного сообщения Крыма с материком недостаточно, к тому же транспортировка грузов через Керченский пролив зависит от погоды.

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