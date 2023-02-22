Аксенов: создание оборонительной линии в Крыму поддержано федеральными властями

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Строительство Крыму оборонительной линии было поддержано федеральными властями. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов, передает ТАСС.

– Это [строительство фортификаций – прим. ред.] моя инициатива. Спасибо президенту, он поддержал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает, – сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что эта мера носит превентивный характер.

– Если не пригодится [линия фортификационных сооружений] – и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так, – пояснил глава республики.

Напомним, 1 февраля Сергей Аксенов доложил президенту РФ, что строительство фортификационных укреплений на полуострове планируют завершить в апреле. О том, что в Крыму ведутся фортификационные работы, стало известно в ноябре прошлого года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50