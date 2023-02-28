В Крыму за букет подснежников грозит штраф до 1 миллиона рублей

Цветы нельзя рвать, можно только любоваться. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове по весеннему тепло и уже появились первые цветы – подснежники и крокусы. Одни любуются хрупкой природной красотой, другие же безжалостно рвут цветы, чтобы украсить на короткое время свой дом или продать.

- Статья 8.35 КоАП РФ, где идет речь об уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, предусматривает административный штраф для граждан - от 2500 до 5000 рублей, на должностных лиц - от 15 000 до 20 000 рублей, на юрлиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей, - напомнили в департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Чиновники призвали гостей и жителей Крымского полуострова самим не рвать первоцветы, и так же не покупать букеты у нарушителей:

- Наш подснежник занесен в Красную книгу. Собирать эти цветы нельзя - их уничтожение равно браконьерству!

Получается, что нежные белоснежные колокольчики, если их сорвать, могут принести серьезные неприятности.

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