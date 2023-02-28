Безопаснее всего - в горах: крымский спелеолог рассказал, где можно переждать землетрясения в Крыму

На территории Крымского полуострова самым безопасным местом на случай землетрясения могут считаться пещеры Фото: Ирина ГЕРЦ

Днем 27 февраля крымчан ошеломил толчок магнитудой свыше трех баллов, произошедший в паре десятков километров от Южного берега. Как сообщали местные жители, редкое природное явление ощущалось в Ялте, Алуште, Гурзуфе и Массандре.

По словам спелеологов, предпосылок к возникновению последующих толчков не предвидится, поэтому о последствиях землетрясения можно не беспокоиться. Тем не менее, многие жители полуострова задались вопросом: где в Крыму наиболее безопасное место в гипотетическом случае возникновения природных стихий?

Как рассказал «Комсомолке» старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин, предугадать, когда и где именно могут случиться землетрясения нельзя. Именно поэтому не существует полноценно безопасных мест.

- Сейчас везде безопасно. Да и недавнее землетрясение недалеко от Алушты тоже нельзя было назвать опасным - такое случается, в Крыму в принципе теоретически могут возникать такие случаи. Но не факт, что они будут, - подчеркнул Геннадий Самохин.

Если говорить о гипотетических толчках, то, по словам географа, необходимо иметь в виду место их возникновения: чем ближе к эпицентру, тем опаснее.

- Допустим, если эпицентр землетрясения был бы в Щелкино, то безопаснее всего было бы в Севастополе, а если оно условно возникнет Ялте - то безопасное место будет в Джанкое. Толчки никогда не происходят в одном и том же месте, - отмечает спелеолог.

Тем не менее, наиболее безопасными местами в Крыму во время землетрясений можно назвать пещеры. По его словам, горы Крыма состоят из блоков, между которыми находится глина. Именно это и помогает заглушать толчки во время землетрясений.