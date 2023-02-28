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НовостиОбщество28 февраля 2023 15:14

Безопаснее всего - в горах: крымский спелеолог рассказал, где можно переждать землетрясения в Крыму

Крымский спелеолог назвал самые безопасные места Крыма в случае землетрясений
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
На территории Крымского полуострова самым безопасным местом на случай землетрясения могут считаться пещеры

На территории Крымского полуострова самым безопасным местом на случай землетрясения могут считаться пещеры

Фото: Ирина ГЕРЦ

Днем 27 февраля крымчан ошеломил толчок магнитудой свыше трех баллов, произошедший в паре десятков километров от Южного берега. Как сообщали местные жители, редкое природное явление ощущалось в Ялте, Алуште, Гурзуфе и Массандре.

По словам спелеологов, предпосылок к возникновению последующих толчков не предвидится, поэтому о последствиях землетрясения можно не беспокоиться. Тем не менее, многие жители полуострова задались вопросом: где в Крыму наиболее безопасное место в гипотетическом случае возникновения природных стихий?

Как рассказал «Комсомолке» старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин, предугадать, когда и где именно могут случиться землетрясения нельзя. Именно поэтому не существует полноценно безопасных мест.

- Сейчас везде безопасно. Да и недавнее землетрясение недалеко от Алушты тоже нельзя было назвать опасным - такое случается, в Крыму в принципе теоретически могут возникать такие случаи. Но не факт, что они будут, - подчеркнул Геннадий Самохин.

Если говорить о гипотетических толчках, то, по словам географа, необходимо иметь в виду место их возникновения: чем ближе к эпицентру, тем опаснее.

- Допустим, если эпицентр землетрясения был бы в Щелкино, то безопаснее всего было бы в Севастополе, а если оно условно возникнет Ялте - то безопасное место будет в Джанкое. Толчки никогда не происходят в одном и том же месте, - отмечает спелеолог.

Тем не менее, наиболее безопасными местами в Крыму во время землетрясений можно назвать пещеры. По его словам, горы Крыма состоят из блоков, между которыми находится глина. Именно это и помогает заглушать толчки во время землетрясений.