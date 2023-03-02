Следком начал проверку после экстренного торможения лифта в многоэтажке Симферополя

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Следком начал проверку после происшествия с лифтом в одном из многоквартирных домов Симферополя.

Напомним, утром 2 марта в многоэтажке на улице Сизаса произошло экстренное торможение лифта.

- В момент движения в кабине находились пять человек - один взрослый и четверо несовершеннолетних. Никаких травм в связи с инцидентом ими получено не было, их жизни и здоровью ничто не угрожает, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Ранее сообщалось, что жителю Ялты грозит четыре года колонии за наркопритон в своей квартире. Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной.

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