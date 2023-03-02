Аксенов: в Крыму принимаются необходимые меры безопасности после атаки украинских диверсантов в Брянской области

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

В Крыму принимаются необходимые меры безопасности, силовой блок готов отразить любые угрозы, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

2 марта украинские диверсанты совершили вылазку на территорию Брянской области и обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего погиб находившийся за рулем мужчина. Также был ранен десятилетний мальчик, ребенка госпитализировали. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.

– Зеленский идет по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам. В Крыму принимаются необходимые меры безопасности, наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз, – подчеркнул Аксенов.

Напомним, в Крыму и Севастополе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

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