В Феодосии отремонтируют 12 крыш многоквартирных домов

Фото: mzhkh.rk.gov.ru

В Феодосии капитально отремонтируют 12 кровель и четыре фасада многоэтажек. Как сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, специалисты подрядной организации приступили к подготовительным работам.

Работы ведутся по следующим адресам: б-р Старшинова д. 12; пер. Шаумяна д. 1; ул. Дружбы д. 36; ул. Дружбы д. 40; ул. Крымская д. 27; ул. Куйбышева д. 13; ул. Куйбышева д. 35; ул. Украинская д. 16; ул. Федько д. 103; ул. Федько д. 111; пгт. Приморский ул. Набережная д. 14; пгт. Приморский ул. Победы д. 2.

– В настоящее время на объектах проводится очистка элементов кровель, ведутся демонтажные работы, осуществляется завоз материалов и установка лесов, – говорится в сообщении.

Работы проводятся в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Крым на 2016-2045 годы.

Ранее сообщалось, что в этом году на капремонт многоквартирных домов в Крыму потратят 1,4 млрд рублей – на 300 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Напомним, с 1 января 2023 года плата за капремонт в Крыму выросла на 6%. Минимальный размер взноса в настоящее время составляет 7,21 руб. за один квадратный метр.

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