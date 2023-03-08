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НовостиОбщество8 марта 2023 7:23

На Крымском мосту к лету увеличат количество досмотровых пунктов

23 февраля было открыто движение по левой автомобильной части моста, пострадавшей в результате теракта 8 октября
Дмитрий Коренев
На Крымском мосту к началу курортного сезона планируют увеличить количество пунктов досмотра

На Крымском мосту к началу курортного сезона планируют увеличить количество пунктов досмотра

Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту к началу курортного сезона планируют увеличить количество пунктов досмотра. Об этом рассказал замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает ТАСС.

– В любом случае ближе к началу курортного сезона, а это конец апреля - май, июнь-июль, будут приниматься решения - может быть, дополнительные меры, связанные с увеличением пропускной способности досмотровых пунктов, – сказал Лукашенко.

Напомним, 23 февраля, на 39 дней раньше намеченного срока, было открыто движение по левой автодорожной части моста, восстановленной после теракта 8 октября. В настоящее время по мосту могут проехать только легковые автомобили и автобусы. Водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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