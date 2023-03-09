Грейдирование дорог в Крыму завершат до начала июля

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Грейдирование дорог в Крыму намерены завершить в начале июля 2023 года.

- Необходимо продолжать грейдирование дорог. Благодаря проведенной паспортизации объем работ увеличился, большую часть планируется завершить в начале июня. Оставшиеся 20% будут приведены в порядок до начала июля, - цитирует «Крымская газета» главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Также Аксенов сообщил, что в Крыму выявили около 300 неиспользуемых земельных участков и строений. По его словам, работа по их оформлению позволит увеличить доходы местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе отремонтируют 76 площадок для мусора за 15 миллионов рублей. Подрядчик начнет работу в ближайшее время

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