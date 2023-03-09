В Симферополе ремонтируют 23 кровли и 22 фасада многоквартирных домов

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту четырех МКД, три из которых являются объектами культурного наследия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Крыма проводятся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, в настоящее время ремонтируют 23 кровли и 22 фасада.

– Общая стоимость работ составит 477,1 млн. рублей, – говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту четырех МКД, три из которых являются объектами культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в этом году на капремонт МКД в Крыму потратят 1,4 млрд рублей – на 300 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Напомним, с 1 января 2023 года плата за капремонт в Крыму выросла на 6%. Минимальный размер взноса в настоящее время составляет 7,21 руб. за один квадратный метр.

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