Пропавшего в Бахчисарайском районе 61-летнего крымчанина нашли мертвым

Поиски велись и в темное время суток. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры сообщили трагическую новость, что найдено тело жителя столицы Крыма, которого они искали несколько дней.

- 7 марта Сергей Евсюков отправился на пешую прогулку в район села Трудолюбовка, Бахчисарайского района, - такой информацией поделились в социальной сети волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Но мужчина не вернулся домой, поэтому близкие забили тревогу и обратились за помощью в поисковый отряд.

Волонтеры распространили ориентировку с фотографией и приметами пропавшего. И вместе с сотрудниками МЧС начали прочесывать участок в Бахчисарайском районе, куда отправился в пеший поход Сергей Евсюков.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым поздним вечером 10 марта.

Подробности трагедии не раскрываются.

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