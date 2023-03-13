В Гурзуфе воспрянули духом коты и зацвел миндаль: 5 атмосферных фото Южного берега Крыма в марте 2023

Мартовский кот из Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский полуостров прогрелся под несмелыми лучами мартовского солнца и похорошел. Вот и у местных котов, которые своими привычками отличаются от материковых, появился блеск в глазах - хвостатые отделались от зимней депрессии.

- Весна в Гурзуфе, - так назвал свой фотосет талантливый фотохудожник Алекс Кедми.

ЮБК в цвету. Фото: Алекс Кедми/VK

Попали в кадр и деревья, окутанные нежной розовой дымкой.

В Крымских горах еще лежит снег. Фото: Алекс Кедми/VK

Интересный контраст: Крымские горы щеголяют в белоснежном зимнем наряде, а внизу у Черного моря цветет миндаль! Полуостров - страна контрастов, ведь на его территории 3 основных климатических зоны - степная, горная и южнобережная.

Гурзуф. Фото: Алекс Кедми/VK

Весна в своих самых лучших нарядах пришла в Гурзуф, а щеголять не перед кем - улицы пустынные, ведь до курортного сезона еще далековато.

Гурзуф расположен у подножия Аю-Дага. Фото: Алекс Кедми/VK

Но это дело поправимое, потому что курорт возле Медведь-горы пользуются любовью и популярностью у туристов, ведь здесь очень красивые виды и ласковое море.

Кстати, в марте туристы специально ходят на Аю-Даг, чтобы полюбоваться подснежниками

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