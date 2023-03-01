В Крыму на Аю-Даг пришло время любования подснежниками

На Аю-Даге очень много подснежников. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымская весна очень нетерпеливая особа. Красотка, не дожидаясь, когда появится на календаре заветный листочек «1 марта», начала устанавливать свои порядки на полуострове. Под ее власть попала даже такая громадина как Аю-Даг, где наступило время любования подснежниками.

Медведь-гора привлекает к себе туристов красивыми видами и полянами первоцветов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Горные тропы штурмуют паломники – и дети, и взрослые, и собаки.

Нежные цветы крымской весны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Подняться на Медведь-гору не самая легкая задача, но любители природы преодолевают все преграды и сложности. Все труды вознаграждаются огромными полянами белоснежных подснежников с вкраплениями желтых крокусов.

- Если рай есть, то он выглядит именно так, - уверены туристы.

На Аю-Даге растет много крокусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Да, не зря Аю-Даг любители эзотерики считают местом силы, а уфологи – базой внеземных космических кораблей - это и правда волшебное место, особенно в начале весны.

Туристы не рвут первоцветы, а только фотографируют. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Остается только напомнить, что подснежники занесены в Красную книгу России, поэтому букеты нельзя собирать, иначе можно нарваться на штраф.

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