Мурлыки Южного берега Крыма скучают по лету: 5 атмосферных фото Гурзуфа в январе 2023

Кот-скутерист. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский полуостров основательно прогрел теплый воздушный поток с Африки.

На ЮБК цветет айва японская. Фото: Алекс Кедми/VK

Но хоть цветет айва японская, нежные розы, ароматный жасмин и белоснежные подснежники, но все-таки зима чувствуется.

В Гурзуфе зимой малолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK

Вот и на снимках фотохудожника Алекса Кедми видно, что Южный берег Крыма пребывает в дреме.

- Гурзуф в январе, - так называется фотосет, которым мастер порадовал пользователей соцсети.

Пушок - коренной житель Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

Главными героями атмосферной подборки стали местные Пушки и Мурки. В глазах бездомных симпатяг можно прочитать нотки грусти по толпам отдыхающих с вкусняшками в руках:

- Му-р-р-р, когда же придет лето?!

Два кота и три сосиски. Фото: Алекс Кедми/VK

Олицетворениям любви и мимишности даже памятник в курортном поселке воздвигли. Небольшой, скромный, но все-таки арт-объект в честь талисмана полуострова. Сюжет выбран насущный - эмоциональная дележка аппетитных колбасных изделий.

Котикам хорошее питание не помешает, ведь зима, судя по прогнозам , все-таки вступает в свои права - на полуострове стремительно холодает.

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