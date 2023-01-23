Мурлыки Южного берега Крыма скучают по лету: 5 атмосферных фото Гурзуфа в январе 2023

Кот-скутерист. Фото: Алекс Кедми/VK
Крымский полуостров основательно прогрел теплый воздушный поток с Африки.
На ЮБК цветет айва японская. Фото: Алекс Кедми/VK
Но хоть цветет айва японская, нежные розы, ароматный жасмин и белоснежные подснежники, но все-таки зима чувствуется.
В Гурзуфе зимой малолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK
Вот и на снимках фотохудожника Алекса Кедми видно, что Южный берег Крыма пребывает в дреме.
- Гурзуф в январе, - так называется фотосет, которым мастер порадовал пользователей соцсети.
Пушок - коренной житель Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK
Главными героями атмосферной подборки стали местные Пушки и Мурки. В глазах бездомных симпатяг можно прочитать нотки грусти по толпам отдыхающих с вкусняшками в руках:
- Му-р-р-р, когда же придет лето?!
Два кота и три сосиски. Фото: Алекс Кедми/VK
Олицетворениям любви и мимишности даже памятник в курортном поселке воздвигли. Небольшой, скромный, но все-таки арт-объект в честь талисмана полуострова. Сюжет выбран насущный - эмоциональная дележка аппетитных колбасных изделий.
Котикам хорошее питание не помешает, ведь зима, судя по прогнозам , все-таки вступает в свои права - на полуострове стремительно холодает.
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