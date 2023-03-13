Фото: Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82

Веревочный городок в Детском парке Симферополя готовят к открытию, совсем скоро он начнет свою работу. Об этом сообщил мэр Симферополя Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

– Рядом с веревочным парком появится еще один аттракцион - тарзанка. Нет сомнений, что это место будет пользоваться популярностью и у симферопольцев, и у гостей города, – отметил Афанасьев.

Он напомнил, что жители города могут предложить свой вариант названия веревочного парка.

В конце января в Детском парке состоялось торжественное открытие после реконструкции скейт-парка «Таблетка». На монтаж веревочного городка и обновление скейт-площадки затрачено 47 миллионов рублей.

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