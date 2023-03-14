В центре Симферополя распускает бутоны тюльпановое дерево - магнолия Суланжа

Магнолию Суланжа называют тюльпановым деревом за огромные цветы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский полуостров бесповоротно попал под влияние весны. Вот и в самом сердце Симферополя появились цветы на одном из четырех деревьев магнолии Суланжа, которые с недавних пор растут там, где улица Пушкинская пересекается с Карла Маркса.
Деревце растет в центре Симферополя.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Хоть улицы названы в честь людей, которые по роду деятельности вряд ли сумели бы найти общий язык, ведь поэту трудно понять политика, выглядят они вполне гармонично – вальяжный людской поток обрамляют невысокие, с намеком на старину и благородное происхождение здания.
Цветущая магнолия выглядит очень привлекательно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Молодые деревца магнолии Суланжа, которые весной удивляют цветами похожими на огромные тюльпаны из нежной бумаги, отлично вписываются в местных колорит.
- Красота! Трудно поверить, что это настоящие живые цветы, а не какой-то новомодный декор из пластика, - восхищаются самые внимательные пешеходы, которые оторвались от гаджетов и подняли голову вверх.
Скоро расцветут все магнолии, ведь синоптики Крымского гидрометеоцентра обещают, что в ближайшие дни станет теплее:
- В среду и четверг температура воздуха повысится на 3-4°.
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