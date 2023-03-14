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НовостиОбщество14 марта 2023 12:22

МЧС сообщило о возобновлении работы Керченской паромной переправы

Паромное сообщение приостанавливали из-за непогоды
Дмитрий Коренев
Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена

Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– По состоянию на 15:05 14.03.2023 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Напомним, работу Керченской паромной переправы временно приостановили днем 14 февраля из-за сильного ветра. В Керченском проливе во вторник действует штормовое предупреждение.

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