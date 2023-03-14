Аксенов не исключил, что Киев попытается устроить провокации к годовщине воссоединения Крыма с Россией

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил провокаций со стороны киевского режима к девятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

– Они, конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта на этой неделе. Посмотрим... Сейчас они пока копят силы, осуществляют сбор западной техники для наступления, – сказал Аксенов журналистам.

Ранее Аксенов сообщил, что продажа национализированных в республике объектов начнется в июне. Некоторые предприятия останутся в собственности республики – в их числе, например, Бахчисарайский цементный завод.

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