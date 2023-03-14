В Госсовете Крыма обсудят проект реконструкции «горбатого моста» в Симферополе

«Горбатый мост» в Симферополе нуждается в капитальном ремонте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма проведет совещание, на котором будет рассматриваться проект реконструкции «горбатого моста» в Симферополе. Об этом сообщил на заседании президиума Госсовета глава комитета Валерий Коваленко.

– Многострадальным и актуальным вопросом является капитальный ремонт так называемого «горбатого» моста через железнодорожные пути по улицам Гоголя – Москалева в Симферополе. В связи с резким увеличением количества транспорта и его весовой нагрузки необходимо провести реконструкцию мостового сооружения и его подъездных путей, – сказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что Крым получит 166 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Средства будут выделены в 2023, 2024 и 2025 годах.

Напомним, в Крыму к 2025 году намерены привести к нормативному состоянию 50% дорог. В планах, в частности, завершить строительство первого этапа южного обхода Симферополя.

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