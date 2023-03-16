В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная «Крымской весне»

Фото: Владимир Трегуб, t.me/VladimirTregub

Сегодня в Симферополе на улице Екатерининской открылась фотовыставка «9 лет мы вместе».

– Выставка показывает то, как вместе мы строим новый российский Крым, как мы поддерживаем российских воинов, защищающих интересы нашего государства, как создаем семьи, воспитываем детей, строим планы и просто живем, – цитирует Крымская газета министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимира Трегуба.

Фото: Владимир Трегуб, t.me/VladimirTregub

Сегодня, 16 марта, полуостров празднует девятую годовщину воссоединения с Россией. Власти республики вместе с крымчанами возложили цветы к памятнику Вежливым людям в центре Симферополя. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о достижениях Крыма за девять лет в составе России.

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