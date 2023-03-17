В честь Крымской весны назвали розу

«Крымская весна» Фото: Вера Зыкова, Николая Носкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крым и Севастополь встречают девятилетие воссоединения с Российской Федерацией. В честь исторического события устанавливают памятники, называют улицы и даже цветы.

- «Крымская весна» - великолепный, восхитительно-нежный новый сорт селекции Никитского ботанического сада, получивший патент и авторское свидетельство в 2022 году. Автор сорта - Зинаида Клименко, - сообщили в пресс-службе Сада.

Эксперты отмечают, что цветущая веточка растения выглядит, как готовый букет для невесты, который не стыдно преподнести самой взыскательной новобрачной. На Южном берегу Крыма красотка радует своим цветением более 200 дней в году.

В настоящее время Никитский сад всецело поглощен приготовлениями к Параду тюльпанов 2023. На масштабной выставке весенних луковичных можно будет увидеть свыше 200 сортов тюльпанов, всего высажено 160 тысяч луковиц. Главную клумбу специалисты сформировали в виде двух волшебных птиц Феникс.

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