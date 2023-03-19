Чижик-Пыжик вернулся в центр Симферополя

Чижик-Пыжик.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В центре Симферополя опять можно сделать фотографию на память с Чижиком-Пыжиком.
Композиция украшает центр Симферополя.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Городская достопримечательность, которая украшает пешеходную улицу столицы, вернулась на свое место – площадку возле торгового комплекса «Берг».
Композицию, а именно колонну с фигуркой забавной птички в фуражке, пришлось ремонтировать из-за несознательных граждан.
- Вечерами здесь постоянно собираются хулиганы, которые залазят на стул и ногами раскачивают колону с Чижиком-Пыжиком, - рассказала КП-Крым женщина-дворник, которая убирает эту часть улицы Карла Маркса.
Это уже не первая реставрация металлической композиции, которая состоит из птички, сидящей на постаменте и стула на высоких ножках.
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