Чижик-Пыжик вернулся в центр Симферополя

Чижик-Пыжик. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В центре Симферополя опять можно сделать фотографию на память с Чижиком-Пыжиком.

Композиция украшает центр Симферополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Городская достопримечательность, которая украшает пешеходную улицу столицы, вернулась на свое место – площадку возле торгового комплекса «Берг».

Композицию, а именно колонну с фигуркой забавной птички в фуражке, пришлось ремонтировать из-за несознательных граждан.

- Вечерами здесь постоянно собираются хулиганы, которые залазят на стул и ногами раскачивают колону с Чижиком-Пыжиком, - рассказала КП-Крым женщина-дворник, которая убирает эту часть улицы Карла Маркса.

Это уже не первая реставрация металлической композиции, которая состоит из птички, сидящей на постаменте и стула на высоких ножках.

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