Владимир Путин: Россия в 2014 году не могла отказать крымчанам в поддержке, на них «наезжали нацики»

Памятник Вежливым людям установили в центре Симферополя в память о событиях Крымской весны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не могла в 2014 году отказать жителям Крыма в поддержке, так как «на них наезжали нацики».

Глава государства сказал:

- Все, что произошло в Крыму, случилось, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите! Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики.

Такое заявление сделала руководитель Российской Федерации в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин». Видео появилось в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Напоминаем, что 18 марта 2023 года президент побывал на Крымском полуострове, где отмечали славную и значимую историческую дату - 9-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Владимир Путин оценил масштабный проект «Херсонес Таврический» в Севастополе, где уже готовы к новоселью детский художественно-эстетический центр и школа «Корсунь».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев признался, что визит президента для него был полной неожиданностью.

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