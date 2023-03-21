На месте падения БПЛА в Джанкое работают сотрудники ФСБ и Минобороны

Фото: телеграм-канал советника главы Крыма Олега Крючкова

Сотрудники Федеральной службы безопасности и министерства обороны РФ работают на месте падения сбитых беспилотников в Джанкое. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании крымского правительства.

– Уже и с ФСБ, и Минобороны работают. Участие ли это одного беспилотника или их там было три, установят специалисты, – сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, работы по восстановлению поврежденных объектов начались еще ночью.

Поздно вечером 20 марта Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя сработала система ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранения. После атаки БПЛА в Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня. Факт использования беспилотников на территории Крыма расследуют следователи СК РФ.

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