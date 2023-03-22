Как в марте выглядит Никитский сад в Крыму

Коты - хранители Сада. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымская весна хороша во всех отношениях – нежна, мила и красива.

В Никитском саду малолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK

Прочувствовать всю прелесть этого замечательного времени года можно в Никитском саду, где красивые виды и собрана масштабная коллекция растений.

Очень красивые водоемы и фонтаны. Фото: Алекс Кедми/VK

До самого яркого события весны Парада тюльпанов еще несколько недель.

- На выставке можно увидеть свыше 200 сортов тюльпанов, всего же высажено около 160 тысяч луковиц, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Абрикос Муме. Фото: Алекс Кедми/VK

Пока же можно просто побродить по аллеям, полюбоваться растениями, которые уже распустили бутоны.

Крымский кот. Фото: Алекс Кедми/VK

Доставит удовольствие и общение с местными Мурками и Барсиками, которые не чета собратьям, живущим на материке.

Беседка - одна из визиток Сада. Фото: Алекс Кедми/VK

Нужно обязательно побывать в знаменитой беседке, которая за свою столетнюю историю успела «засветиться» в культовом фильме «Асса».

Отличную возможность прочувствовать всю прелесть весны в этом уголке Южного берега Крыма дают снимки талантливого фотохудожника Алекса Кедми - работы пропитаны солнцем, морским воздухом и запахом растений!

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